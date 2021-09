Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Nach der Bundestagswahl beginnt der Koalitionspoker ++ Evergrande: Der nächste Akt im Drama ++ Allianz will verkaufen ++ LPKF Laser hat Probleme.

> MÄRKTE & KURSE | Deutschland hat gewählt: Die SPD wird mit einem Ergebnis von 25,7 % stärkste Partei. Die Union kommt auf 24,1 % erzielt damit das schlechteste Wahlergebnis ihrer Geschichte. Die Grünen erzielen mit 14,8 % ein Rekordergebnis und die FDP schiebt sich mit 11,5 % vor die AfD (10,3 %). Grüne und FDP halten beim jetzt anstehenden Koalitionspoker alle Trümpfe in der Hand. Positiv: Eine rot-rot-grüne Koalition ist keine Option mehr. Die Wahl und der anschließende Koalitionspoker dürfte heute auch das Geschehen an den deutschen Börsen prägen.

Die Vorgaben aus den USA rücken dagegen in den Hintergrund. Die großen US-Indizes hatten am Freitag zum Schluss der Handelswoche moderate Kurszuwächse verbuchen können. Die Warnung der chinesischen Zentralbank vor Kryptowährungen und die anhaltende Unsicherheit über die finanzielle Verfassung des Immobilienkonzern Evergrande ließen die Marktteilnehmer eher vorsichtig agieren. Der Dow Jones legte um 0,1 % auf 34.798 Punkte zu, während der S&P 500 um 0,15 % auf 4.455 Punkte stieg. Der Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,09 % auf 15.329 Punkte. Der Dax eröffnete heute 1,07 % fester bei 15.699 Punkten.

Das Drama um den angeschlagenen Immobilienkonzern Evergrande setzt sich fort.

