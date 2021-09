SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio gab am vergangenen Wochenende bekannt, eine neues Hybrid-Batteriesystem in den Markt gebracht zu haben. Das chinesische Elektroauto-Startup Nio Ltd. (NYSE: NIO) hat am 23. September 2021 offiziell seine Hybridzellenbatterie mit einer Standardkapazität...

Den vollständigen Artikel lesen ...