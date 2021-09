Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Risikobarometer bei Senior Financials bewegen sich derzeit im Kontext der Gesamtmarktentwicklung, so die Analysten der Helaba.So habe der ITRAXX am Freitag zugelegt, zweifelsohne spiele aber auch die Entwicklung rund um China Evergrande eine wichtige Rolle. Zuletzt sei bekannt geworden, dass diese einige Eigner einer Dollar-Anleihe nicht mit fälligen Zinszahlungen bedient habe. Auf dem Primärmarkt hätten am Freitag keine Aktivitäten beobachtet werden können. Immerhin sei durch die lettische Citadele Banka die Emission eines 5-jährigen SP-Bonds (250 Mio. EUR geschätztes Volumen) für die kommenden Tage (after calls) angekündigt worden. ...

