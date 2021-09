DJ MÄRKTE EUROPA/Fester - Erleichterung über Wahl in Deutschland

FRANKFURT (Dow Jones)--Fester zeigen sich Europas Börsen am Montag. Der Ausgang der Bundestagswahlen wird positiv aufgenommen. Der DAX steigt um 0,9 Prozent auf 15.668 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 0,6 Prozent auf 4.186 Zähler. Wie erwartet haben sich SPD und CDU/CSU ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, das die SPD mit Vorsprung für sich entscheiden konnte. Mögliche Regierungskoalitionen sind vor allem Ampel, Jamaika sowie eine Neuauflage der Großen Koalition. Grüne und FDP dürften die Rolle des Königsmachers einnehmen.

Mit Erleichterung wird aufgenommen, dass ein rot-rot-grünes Bündnis unmöglich ist. Bei Rot-Rot-Grün wären höhere Steuern sowie eine stärkere Regulierung der Finanzmärkte zu erwarten gewesen. Dieses "Schreckgespenst" ist nun nicht mehr möglich.

Erleichterung über Rot-Rot-Grün-Vermeidung

Analysten stellen sich auf schwierige und lange Koalitionsverhandlungen ein. Von Ethenea heisst es dazu: "Vieles spricht derzeit für eine Jamaika-Koalition. Zum einen sind die Schnittmengen zwischen Grünen und Union größer als zwischen FDP und SPD, zum anderen fehlt der SPD nach dem Aus von Rot-Rot-Grün der Verhandlungsvorteil und der FDP die Drohkulisse eines Linksbündnisses und damit die Rechtfertigung für eine Ampel-Koalition." Deutschland stehe an einem Scheidepunkt und die künftige Regierung werde die Zukunft des Landes entscheidend prägen, da sich alle Parteien die Digitalisierung und die Klimawende auf die Fahne geschrieben hätten.

Anleihen freuen sich über schwache Konservative

An den Anleihemärkten geht es derweil nach oben. Der langlaufende deutsche Buxl-Futures der 30-jährigen Bundesanleihen steigt um 90 Ticks. Grund ist die Aussicht auf eine anhaltende Geldschwemme und Staatsfinanzierung der EZB. "Bei den gegebenen Koalitionsmöglichkeiten wird es keine starke politische Gegenwehr gegen die Nullzinspolitik geben, eher sogar die Aussicht auf Schulden-Gemeinschaft und Euro-Bonds", kommentiert ein Händler. Vor allem südeuropäische Anleihen dürften im Tagesverlauf davon profitieren.

Als klare Gewinner zeigen sich daher auch Aktien mit grünem Hintergrund wie die Hersteller von Windkraftanlagen. Nordex springen um über 3 Prozent, Siemens Energy und Gamesa legen 1,6 Prozent zu, Vestas um 2 Prozent.

Der Öl-&-Gas-Sektor in Europa stellt am Morgen die stärkste Branche und legt um 1,4 Prozent zu. Hier treibt aber nur der Sprung im Ölpreis auf ein Dreijahreshoch. Der deutsche Wahlausgang dürfte die Branche langfristig eher belasten, heißt es am Markt.

Einzelnachrichten am Morgen sind dünn. Auto1 steigen um 4 Prozent dank einer Hochstufung auf "Übergewichten" durch JP Morgan. Auch K+S steigen fast 3 Prozent, sie wurden von der Bank of America auf Neutral nach Underperform erhöht.

Zooplus legen 4,1 Prozent zu auf 485 Euro dank eines neuen Gebotes durch EQT. Dieses liegt mit 470 Euro über dem Gebot von Hellmann & Friedman (H&F) von 460 Euro. H&F hatte zuvor das Gebot kräftig von 390 auf 460 Euro aufgestockt. Im Handel wird daher ein neues Gebot von H&F nicht ausgeschlossen.

LPKF legen trotz einer Gewinnwarnung um 0,4 Prozent zu. LPKF hat die Gewinn- und Umsatzprognose für das laufende dritte Quartal wegen Umsatzverschiebungen deutlich gesenkt. Die Jahresprognose wurde aber bestätigt.

