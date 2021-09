Am vergangenen Wochenende fanden in Deutschland Wahlen statt, deren Ergebnisse auf eine Machtverschiebung in der größten europäischen Volkswirtschaft hindeuten. Die Ergebnisse zeigten, dass die SPD, angeführt von Olaf Scholz, die Wahlen mit 25,7% der Stimmen gewann. Die CDU/CSU - die Partei der langjährigen Bundeskanzlerin Angela Merkel - erhielt 24,1% der Stimmen. Der SPD-Vorsitzende Olaf Scholz hat bereits den Wahlsieg für sich beansprucht und erklärt, seine Partei habe den Auftrag zur Regierungsbildung. ...

