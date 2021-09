Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Deutschland hat gewählt. Die SPD ist stärkste Fraktion, ein Linksbündnis ist allerdings nicht möglich. Das sorgte an den Märkten zunächst für Erleichterung, der DAX legte zum Handelsstart kräftig zu. Robert Halver von der Baader Bank zeigt sich zufrieden. "Der Schierlingsbecher muss nicht geleert werden", so der Marktexperte mit Blick auf die Wahlniederlage der Linken. Wichtig sei es jetzt, dass die neue Regierung bereit sei, die "heißen Eisen" anzufassen. Halver sieht vor allem die Digitalisierung, die Stromversorgung und den Klimaschutz als die entscheidenden Themen an. Welche Branchen Anleger unter einer neuen Regierung auf dem Schirm haben sollten und wie es mit dem DAX in den nächsten Wochen weitergeht, erfahren Sie im folgenden Interview.