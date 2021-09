KOMPATIBEL MIT EINER VIELZAHL VON TESTMETHODEN, EINSCHLIESSLICH TIEFER RACHENABSTRICH, OROPHARYNGEALE/MITTLERE NASENMUSCHEL UND NASOPHARYNGEALE TESTABSTRICHE





ALS EINER DER WENIGEN DIREKTEN RT-PCR-TESTS, DIE DAS CE-KENNZEICHEN ERHALTEN HABEN, LIEFERT RESOLUTE 2.0 HOCHPRÄZISE, ULTRASCHNELLE ERGEBNISSE IN DER HÄLFTE DER ZEIT, DIE HERKÖMMLICHE PCR-TESTS BENÖTIGEN



KANN AN VERSCHIEDENEN EINREISEPUNKTEN EINGESETZT WERDEN, DA DIE EU IHRE GRENZEN SCHRITTWEISE WIEDER ÖFFNET



SINGAPUR, Sept. 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- AMT Pte Ltd, ein in Singapur ansässiger Medizintechnik-Hersteller und eine vollständig im Besitz befindliche Tochtergesellschaft der Advanced MedTech Holdings, hat bekannt gegeben, dass sein RESOLUTE 2.0 direct RT-PCR Testkit die CE-Zulassung erhalten hat. Die CE-Kennzeichnung bedeutet, dass das Testkit die Anforderungen der Europäischen Union in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz erfüllt hat. Das RESOLUTE 2.0-Kit ist ab sofort für den Verkauf in der Europäischen Union verfügbar.

Für den RESOLUTE 2.0 muss keine virale RNA aus den Testproben der Patienten entnommen werden, wodurch mögliche menschliche Fehler minimiert werden. RESOLUTE 2.0 liefert hochpräzise ultraschnelle Ergebnisse in etwa 60 Minuten, während herkömmliche PCR-Tests in der Regel 2,5 Stunden oder länger dauern. RESOLUTE 2.0 kann auch mit der Hochdurchsatz-Automatisierungsplattform RAVE verwendet werden, um einen branchenweit 4-mal höheren täglichen Durchsatz im Vergleich zum übliche RT-PCR-Testvolumen zu erreichen.

Das RESOLUTE 2.0-Kit wird im COVID-19-Testlabor, das im Flughafen Changi eröffnet wird, eingesetzt werden.

Abel Ang, Geschäftsführer von Advanced MedTech, sagte: "Hochpräzise und ultraschnelle PCR-Tests für COVID-19 werden nicht wegfallen, auch wenn die Länder in der EU ihre Impfkampagnen verstärken. Um die Grenzen für den Freizeit- und Geschäftsreiseverkehr sicher wieder zu öffnen, werden Tests entscheidend sein, um die Sicherheit und das Wohlbefinden der EU-Bürger und Reisenden zu gewährleisten. Wir freuen uns, die CE-Kennzeichnung für das RESOLUTE 2.0 Kit zu erhalten, da wir nun zu schnellen, genauen und zuverlässigen Tests in der EU beitragen können."

Das RESOLUTE 2.0 Kit wurde gemeinsam von der Agentur für Wissenschaft, Technologie und Forschung (A*STAR) in Singapur und den DSO National Laboratories entwickelt, während das RAVE von A*STAR entwickelt wurde. AMT fertigt und vertreibt die RESOLUTE 2.0 Testkits und vertreibt das automatisierte Robotik-Laborsystem RAVE.

Über AMT

AMT Pte Ltd, eine vollständig im Besitz befindliche Tochtergesellschaft der Advanced MedTech Holdings, wurde 1990 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Singapur. AMT bietet weltweit End-to-End-Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für medizinische Geräte an. Neben den Kernkompetenzen im Metall- und Keramikspritzguss bietet AMT Pte Ltd auch Komplettlösungen von der Idee bis zur Herstellung von Medizinprodukten an. Dazu nutzt das Unternehmen sein Labor und seine BSL Level 2+ Einrichtung für die Herstellung von IVD-Testkits und die Reinraummontage, die über Singapur, China und Malaysia verteilt sind. Ausgestattet mit den ISO 13485-, ISO 11135- und ISO 9001-Zertifikaten verfügt AMT über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Lieferung qualitativ hochwertiger Produkte, die den strengen Fertigungsanforderungen der Kunden stets gerecht werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.amt-mat.com.

Über Advanced MedTech Holdings

Advanced MedTech Holdings ist ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen mit Schwerpunkt auf urologischen Geräten und Dienstleistungen. Mit dem Hauptsitz in Singapur und Niederlassungen in den USA, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, China, Malaysia und Japan bedient das Unternehmen Millionen von Patienten und Ärzten in 100 Ländern weltweit. Advanced MedTech Holdings tätigt strategische Investitionen in disruptive Medizintechnikunternehmen und stärkt damit sein Portfolio an Gesundheitslösungen für Kunden auf der ganzen Welt. Advanced MedTech Holdings ist eine vollständig im Besitz befindliche Tochtergesellschaft von Temasek. Für weitere Informationen über Advanced MedTech Holdings besuchen Sie bitte www.advanced-medtech.com.

Über RESOLUTE 2.0

RESOLUTE 2.0, ein branchenweit erstes SARS-CoV-2-Direktmultiplex-Reverse-Transkriptions-Polymerase-Kettenreaktion

