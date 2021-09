Mit Erleichterung reagieren Anleger an der Börse auf den Ausgang der Bundestagswahl. Der Dax stieg am Montag um ein knappes Prozent auf 15.663 Punkte und der EuroStoxx50 um ein halbes Prozent auf 4179 Zähler. "Aus Sicht der Finanzmärkte dürfte zunächst einmal am wichtigsten sein, dass eine rot-grün-rote Regierung keine Option ist", sagte Michael...

Den vollständigen Artikel lesen ...