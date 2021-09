Der deutsche Aktienmarkt ist nach dem Wahlsieg der SPD und einem schlechten Abschneiden der Linken bei der Bundestagswahl mit klaren Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. DAX und MDAX gewinnen am Vormittag jeweils 0,8 Prozent. Der Markt ist erleichtert, weil ein Linksbündnis in der Regierung ausgeschlossen ist."Das größte Risiko ist aus Finanzmarktsicht somit ausgeräumt", so Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Damit steht aber auch fest: Mit einem deutlichen Bruch der bisherigen Regierungsarbeit ...

