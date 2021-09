Original-Research: CLIQ Digital AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu CLIQ Digital AG



Unternehmen: CLIQ Digital AG

ISIN: DE000A0HHJR3



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 27.09.2021

Kursziel: 55,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann



Anhebung der Jahresziele lässt auf gute operative Entwicklung in Q3 schließen



CLIQ hat jüngst die Jahresziele spürbar angehoben, sodass unsere bisherigen Erwartungen insbesondere auf Ergebnisebene deutlich übertroffen werden dürften.



Umsatz- und Ergebnisziele signifikant erhöht: CLIQ erwartet nach der guten operativen Entwicklung im ersten Halbjahr (Umsatz: +34,0% yoy; EBITDA: +82,8% yoy) sowie dem anscheinend erfreulichen Verlauf im laufenden Q3 (MONe Umsatz: 39,5 Mio. Euro; EBITDA: 7,0 Mio. Euro) nun für das Gesamtjahr ein Erlösniveau von ca. 145 Mio. Euro (zuvor: mind. 140 Mio. Euro) sowie ein EBITDA von ca. 26 Mio. Euro (zuvor: ca. 22 Mio. Euro). Die übrigen Jahresziele - Marketingausgaben i.H.v. 46 Mio. Euro sowie ein CLIQ-Faktor von 1,60x - bleiben unverändert. Hintergrund der Guidance-Anhebung dürfte ein weiterhin gutes Marktumfeld für digitale Entertainment-Dienstleistungen sein. Zudem sollten auch die diversen Content-Erweiterungen sukzessive dazu führen, dass die Kundenbindung steigt.



Cloud Gaming als weitere Ergänzung des Content-Angebots: In den letzten Monaten erweiterte CLIQ das Produktangebot um 360 Filme von Lighthouse Home Entertainment, die exklusiven Übertragungsrechte für drei Saisons der italienischen Serie-B-Meisterschaft, Kids- Content der Your Family Entertainment AG, mehr als 1.200 Online-Games durch die Partnerschaft mit Utomik sowie ausgewählte Hollywood-Blockbuster großer Filmstudios. Die jüngste Content-Erweiterung basiert auf einem 5-Jahres-Lizenzvertrag mit Blacknuts Cloud Gaming Service. Enthalten sind hier rund 500 Cloud-Spiele aus diversen Kategorien. Für CLIQ dürfte dies ein sehr attraktiver Ausbau des Produktportfolios sein, da u.E. die Zielgruppe für Games im Rahmen der Kundenakquise deutlich reaktionsfähiger ist als beispielsweise jene mit Interesse an Kids-Content. Darüber hinaus sind Cloud-Games bei einer immer größer werdenden Anwendergruppe 'Mobile' besonders attraktiv, da weder eine Installation noch zusätzlicher Speicherplatz benötigt wird.

Ergebnisprognosen für 2021 angehoben: Wir waren bisher von einem Umsatz i.H.v. 145,2 Mio. Euro sowie einem EBITDA von 22,9 Mio. Euro ausgegangen. Infolge der Guidance- Anhebung erhöhen wir nun unsere Ergebnisprognose für das laufende Jahr auf 26,3 Mio. Euro. Damit würde CLIQ eine EBITDA-Marge von 18,1% erzielen (H1/21: 18,3%). Für die nächsten Jahre lassen wir unsere Modellannahmen unverändert und gehen damit weiterhin von einem etwas niedrigeren Margenniveau aus (Ø EBITDA-Marge 2022-2024e: 16,2%). Wir halten dies angesichts eines u.E. kompetitiven Marktumfelds und damit einhergehender steigender Kundenakquisitions- und Content-Kosten auch trotz der aktuell höheren Profitabilität für plausibel. Zudem erwarten wir, dass CLIQ ab 2022 auch etwas stärker in das Marketing sowie die Portale investieren wird.



Fazit: Die operative Entwicklung von CLIQ scheint auch in Q3 erfreulich zu verlaufen. Die Chancen des wachstumsstarken und Cash-generativen Geschäftsmodells (FCF-Yield 2022e: 11,4%) überwiegen u.E. die zuletzt belastend wirkenden Defizite hinsichtlich der Transparenz im Reporting. Infolge unserer Prognoseanhebung erhöhen wir das Kursziel auf 55,00 Euro (zuvor: 54,00 Euro) und bestätigen vor dem Hintergrund des attraktiven Bewertungsniveaus (KGV 2022e 7,5x bzw. EV/EBITDA 5,3x) die Kaufempfehlung.





