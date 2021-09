Die chinesische Regierung hat ihre harte Haltung gegenüber dezentralen Kryptowährungen zuletzt noch einmal bekräftigt und damit vor dem Wochenende Schockwellen durch den Kryptomarkt gejagt. Am Montag scheint der Schreck aber bereits verdaut. Am gesamten Kryptomarkt läuft ein Rebound. DER AKTIONÄR verrät, wie mutige Anleger davon besonders profitieren können.Die chinesische Zentralbank hat sämtliche Aktivitäten mit dezentralen Digitalwährungen für illegal erklärt und will dies nun auch strenger kontrollieren. ...

