++ Aktien in Europa handeln höher ++ DE30 scheitert beim Versuch, über 15.700 Punkte zu steigen ++ SPD wird voraussichtlich mit Grünen und Freien Demokraten koalieren ++ Trotz eines uneinheitlichen Handels in Asien starteten die Aktienmärkte in Europa mit steigenden Kurslücken in die neue Woche. Der deutsche Leitindex und der spanische IBEX gehören zu den am besten abschneidenden Blue-Chip-Indizes aus Europa und legten jeweils um über 0,9% zu. Die Aktien aus der Schweiz hinken hinterher, wobei der SMI als einziger europäischer Large-Cap-Index niedriger notierte. Die deutschen Wahlergebnisse zeigten einen Sieg für die SPD und ihren Vorsitzenden Olaf Scholz. Die SPD erhielt 25,7% der Stimmen und Scholz hat bereits erklärt, dass sie den Auftrag zur Regierungsbildung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...