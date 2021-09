Die Aktie von Standard Lithium war zuletzt nicht zu bremsen. Am Mittwoch hat das Papier an der Heimatbörse in Toronto bei 11,90 Kanadischen Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Anschließend setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein und die Aktie rutschte wieder unter das bisherige Hoch zurück.Am heutigen Donnerstag könnte allerdings bereits der nächste Anlauf starten. Auf der Handelsplattform Tradegate kann das Papier zumindest gut sechs Prozent zulegen.

Den vollständigen Artikel lesen ...