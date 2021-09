Die Ölpreise haben am Montagvormittag deutlich zugelegt. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit 79,18 US-Dollar rund 1,4 Prozent mehr als zuletzt am vergangenen Freitag. In der Nacht auf Montag war der Brent-Preis bis auf 79,52 Dollar gestiegen, das war der höchste Stand seit Oktober 2018. Auch US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 1,4 ...

