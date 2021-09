Die Gewinnerliste des Tages im MDAX führen ganz klar die Aktie von Auto1 und K+S an. Beide Werte gewinnen zum Wochenauftakt mehr als fünf Prozent. Und beide Werte profitieren dabei von positiven Anaylsteneinschätzungen.Eine Hochstufung von JPMorgan für die Aktien von Auto1 hat die Papiere des Online-Gebrauchtwagenhändlers am Montag deutlich angetrieben. Mit plus 5,3 Prozent auf 34,27 Euro eroberten sie die Spitze im MDAX der mittelgroßen Werte und kletterten zudem über die 21-Tage-Linie für den ...

