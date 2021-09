"Einfach mal ins Depot legen", titelte boersengefluester.de (BGFL) die jüngste Einschätzung zur ABO Wind-Aktie Mitte März 2021 - damals bei einem Aktienkurs von etwa 45,50 Euro. Rund ein halbes Jahr später kostet der Anteilschein des Projektentwicklers für Wind- und Solarparks knapp 20 Prozent mehr, zudem gab es noch eine Dividende von brutto 45 Cent je ... The post ABO Wind: Börsenwert erstmals über 500 Millionen Euro appeared first on Boersengefluester.

