Die Grünen hoffen nach der Bundestagswahl auf eine Ampel-Koalition unter Führung der SPD und zusammen mit der FDP. "Die Nähe zur SPD ist nun wirklich größer als zur Union", sagte Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Montag in der ARD. Co-Parteichef Robert Habeck sagte in Berlin, das Wahlergebnis vom Sonntag gebe eine gewisse Logik...

Den vollständigen Artikel lesen ...