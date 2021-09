Über 60 Millionen Wahlberechtige waren gestern aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Deutschland hat gewählt und so viel Neues war selten. Volksparteien gibt es nicht mehr, die Union fährt ihr schwächstes Ergebnis aller Zeiten ein, ein drei-Parteien Bündnis gilt als wahrscheinlich, keine Partei kann 20% der Stimmen aller Wahlberechtigten auf sich vereinen. Das alles klingt nach Unsicherheit, die Börse aber reagiert mit Kurszuwächsen. Lesen Sie in unserer Wahlanalyse, warum das so ist und was sich jetzt schon abzeichnet.

Die Strategen der Union hatten sich schon im Vorfeld ein neues Wort ausgedacht, dass gestern Abend eine Blitzkarriere hinlegte: Zukunftskoalition wurde in alle Mikrophone gesprochen. Gemeint ist damit eine Koalition aus der Union, den Grünen und der FDP. Es ist wohl die einzige Chance für Armin Laschet, Kanzler zu werden. Es ist nicht mutig zu prognostizieren, dass er dafür fast alles tun wird. Zu ungemütlich sind die Aussichten, wenn ihm das nicht gelingt. Im besten Fall bleibt er Ministerpräsident des größten Bundeslandes, aber angeschlagen und mit der Bürde, die Union um das Kanzleramt gebracht zu haben. Entsprechend bemüht waren gestern sämtliche Protagonisten der Union, das neue Wort zu platzieren, damit es sich in den Köpfen verankert. Mit ihrer neuen Rolle, fremdelt die Union sichtbar. Die Schlagzeilen machten andere.

