Im Pro-Briefing blicken wir dieses Mal auf die, die in Startups und Unicorns das Sagen haben - und auf die Frage, was sie Dax-Vorstehenden voraushaben. Vor ein paar Wochen habe ich an dieser Stelle bereits darüber geschrieben, dass Startups diverser werden müssen - zugegeben, keine sonderlich neue oder innovative Forderung. Aber solange die Realität ist, wie sie nun mal ist, müssen wir alle uns damit auseinandersetzen. Jetzt hat das Digital-Native-Netzwerk Digital8 eine neue Studie veröffentlicht, in der die Führungsetagen aller 40 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...