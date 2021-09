DJ Sartorius errichtet neuen Standort in Michigan

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Laborausrüster Sartorius wird sein Geschäft in Nordamerika ausbauen. In Ann Arbor im Bundesstaat Michigan wird bis Ende 2023 ein neuer Standort errichtet, wie das im DAX notierte Unternehmen mitteilte. Sartorius plant ein Kompetenzzentrum für die Labor- und Bioprozessprodukte und -dienstleistungen mit etwa 160 Arbeitsplätzen in den nächsten drei Jahren. Die neue Anlage soll die bestehenden Aktivitäten in Washtenaw County konsolidieren.

September 27, 2021 05:34 ET (09:34 GMT)

