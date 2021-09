Jim Cramer, Kultmoderator bei CNBC, ist bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. So auch dieses Mal im Zusammenhang mit den jüngsten Vorkommnissen bei Kryptowährungen. China habe eine der größten Käufergruppen von Kryptowährungen aus dem Markt genommen. "Wie man da bullish sein kann, ist mir schleierhaft."Cramer weiter: "Es gibt keinen Krypto-Bullen, der nicht immer Krypto-Bulle ist. Da könnten alle Bitcoin und Co. verbieten und diese Leute würden sagen: 'Das ist sogar besser so, dann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...