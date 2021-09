Berlin (ots) -Die Linke in Berlin hat sich nach der Abgeordnetenhauswahl grundsätzlich bereit erklärt, mit SPD und Grünen weiterzuregieren.Wie Spitzenkandidat Klaus Lederer am Montag im Inforadio vom rbb sagte, geht aus seiner Sicht ein solcher Auftrag auch relativ deutlich aus dem Wahlergebnis hervor - trotz aller Unbeliebtheit der Regierung."Sicherlich müssen einige Dinge besser laufen und schneller gehen. Vor allem hoffe ich, dass die Zusammenarbeit, wenn es denn klappt, vertrauensvoll ist vom ersten Tag an und wir uns nicht gegenseitig versuchen, die Beine wegzuhauen. Aber es scheint dann dann ein deutlichen Prä der Berlinerinnen und Berliner dafür zu geben; und auch wenn ich mir die inhaltichen Schnittmengen angucke, bei allen Differenzen, die es auch gibt, dann gibt's zumindest eine Grundlage, das auszuprobieren und zu sondieren, und das ist jetzt glaube ich auch unser Auftrag."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Inforadio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105280/5030735