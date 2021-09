Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Worte von FED-Chef Powell schien der US-Rentenmarkt zunächst ignorieren zu wollen, mit etwas Verzögerung kam es dann aber doch zu einer starken Marktreaktion am US-Rentenmarkt, so die Experten von Union Investment.Die Rendite von zehnjährigen US-Schatzanweisungen sei um 13 Basispunkte nach oben geklettert. Im Schlepptau dieser Entwicklung sei es auch am europäischen Rentenmarkt zu einem Abverkauf gekommen. Auf Monatssicht sei die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen von minus 0,50 Prozent auf minus 0,24 Prozent geklettert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...