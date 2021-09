DGAP-News: Pure Extraction Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

PURX-STRATEGIE MIT WASSERSTOFFBETRIEBENEN SYSTEMEN FÜR EMISSIONSFREIEN BETRIEB



27.09.2021

Pure Extraction Corp.

PURX-STRATEGIE MIT WASSERSTOFFBETRIEBENEN SYSTEMEN FÜR EMISSIONSFREIEN BETRIEB



Vancouver, B.C., 27. September 2021 - Vancouver, British Columbia - Pure Extraction Corp. ("PURX" oder "Unternehmen") freut sich, die Entwicklung in Richtung eines Netto-Null-Emissionsplans bekannt zu geben. Das Unternehmen beabsichtigt die Bereitstellung eines wasserstoffbetriebenen Extraktionssystem für überkritisches CO 2 für einen emissionsfreien, vollständig mobilen und netzunabhängigen Betrieb. Das Unternehmen prüft die heute auf dem Markt befindlichen Wasserstoff-Brennstoffzellen.

Mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebene Extraktionssysteme für überkritisches CO 2 ermöglichen einen Einsatz an abgelegenen Orten, an denen keine Stromnetze verfügbar sind oder die Stromversorgung instabil ist. Dieses bereits entwickelte Extraktionssystem für überkritisches CO 2 ist voll funktionsfähig und ermöglicht Fernüberwachung und Support über das das firmeneigene, voll integrierte Software-Betriebssystem. Das System kann für die Online-Schulungen und die Inbetriebnahme per Fernzugriff des Extraktionssystems für überkritisches CO 2 einschließlich der Online-Diagnose des vollautomatischen Extraktors verwendet werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass dieses neue hochmoderne wasserstoffbetriebene Extraktionssystem der Generation V bis Ende des Jahres verfügbar sein wird.

Wie in unserer Pressemitteilung vom 11. Juni 2021 angekündigt, konstruiert und entwickelt das Unternehmen im Rahmen zweier Vereinbarungen mit AVL Powertrain UK Ltd. und Ballard Power Systems Inc. ein leichtes Nutzfahrzeug mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb.

Um die Null-Emissionen-Initiative des Unternehmens besser zu definieren, plant PURX die Umbenennung des Unternehmens in First Hydrogen Corp., vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX-V. Gemäß den Bestimmungen der Satzung des Unternehmens ist die Zustimmung der Aktionäre zur Namensänderung nicht erforderlich, und folglich wird durch das Unternehmen keine Zustimmung der Aktionäre zur Namensänderung beantragt. Im Zusammenhang mit der Namensänderung findet keine Konsolidierung des Aktienkapitals der Gesellschaft statt. Die Aktionäre sind nicht verpflichtet, ihre bestehenden Aktienzertifikate in neue Zertifikate mit dem neuen Namen des Unternehmens umzutauschen.

Im Namen des Vorstands der

PURE EXTRACTION CORP.



"Balraj Mann"

Director, President, Chief Executive Officer



