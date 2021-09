DJ Premiere für die DACH-Region: Themenwoche diskutiert die drängendsten Fragen der Gegenwart für Unternehmen - Vom 28.9. bis 1.10.: Themenwoche Holistic Health I Future of Work - Expertencheck und Studien

Salzburg/Konz (pts024/27.09.2021/12:30) - Die mit Spannung erwartete Premiere für Deutschland und die DACH-Region kann starten. Holistic Health | Future of Work - das Gesundheits-, BGM-, New Work-, Digital Health Event des Jahres, startet am Dienstag, den 28. September 2021, um 9 Uhr. Bis bis zum 1. Oktober 2021 werden knapp 30 Top-Experten aus den Bereichen Gesundheit, Prävention, Betrieblichem Gesundheitsmanagement, New Work und Digital Health mit aktuellen Zahlen, provokanten Thesen und zum Teil ungewohnten Antworten auf die Fragen von Unternehmen, Betriebsräten, gesundheitsbewussten Mitarbeitern, Personalentwicklung, IT-Management, Teamleitung und BGM-Verantwortlichen eingehen. Den Teilnehmern der Themenwoche wird es möglich sein, ganz nah an aktuellen Themen und Rechtsprechungen dranzubleiben sowie an hochkarätigen Vortrags- und online Diskussionsrunden teilzunehmen und diese Erkenntnisse in ihr Team zu tragen bzw. in den Arbeitsalltag zu integrieren.

Details der Themenwoche

Die Qualität des Teilnehmerkreises und die Vielfalt der Themen steht für sich. "Uns war es wichtig, aus der klassischen Einbahnstraße Unternehmensgesundheit herauszukommen und den Blick auf benachbarte Strukturen in der Arbeitsorganisation, Präventionsansätze, analoge und digitale Kanäle zu lenken sowie viele neue Fragen zu stellen", so die Initiatoren der Veranstalter bei B2B Insider. Namhafte Unternehmen, Experten aus Instituten, Medien und wissenschaftlichen Einrichtungen gehen bei der Themenwoche Holistic Health I Future of Work mit den Teilnehmern in den Dialog. Die Teilnahme am digitalen Event ist kostenfrei. Informationen und Anmeldung auf der Website.

Die Zukunft der Arbeit, neue Anforderungen an das Selbstverständnis rund um Gesundheitsthemen, hybrides Arbeiten, gesundheitspolitische Fragen, Teamarbeit in herausfordernden Zeiten - die Themenpalette ist vielfältig und spiegelt sich in den anspruchsvollen Vortragsthemen wider.

"Zukunftstrend Holistic Health", so lautet der Themenschwerpunkt des ersten Tages, an dem den Teilnehmern auch aktuelle Studien präsentiert werden. Weitere Themenschwerpunkte unter: https://online-fokus-konferenz.com/ holistic-health-future-of-work-event/ # _Schwerpunkte

Studien und aktuelle Zahlen: an allen vier Tagen werden aktuelle Erhebungen und Faktenlagen vorgestellt, die für die Teilnehmer exklusiv zugänglich sind. Unter anderem hat Fellowes eine Studie zu den Auswirkungen des Home Offices durchgeführt. Untersucht wurde die körperliche und geistige Belastung von Büroangestellten, die seit Beginn der Corona-Pandemie von zuhause aus arbeiten. Dazu wurden 1.000 Arbeitnehmer in Deutschland befragt, die seit mindestens vier Monaten im Home Office arbeiten. Diese und viele weitere Ergebnisse werden in der Themenwoche präsentiert.

