Fastned hat an Autobahnen in Deutschland zwei neue Schnellladestandorte eröffnet, konkret in Markt Goldbach (A3 bei Aschaffenburg-Ost) und Friedberg (A8 bei Augsburg). Zuletzt hatte Fastned Anfang August einen neuen HPC-Standort an der A71 nahe Schweinfurt eröffnet. Mit den zwei neuen Standorten betreibt Fastned nun bundesweit 24 Schnellladestandorte, europaweit sind es derzeit insgesamt 164 Standorte. ...

