Der Dax bekommt Zuwachs: 40 statt 30 Unternehmen spielen nun in der ersten deutschen Börsenliga. Durch die Dax-Erweiterung soll die deutsche Wirtschaft umfassender abgebildet werden.



Bereits ab Dezember 2020 müssen Dax-Anwärter mindestens zwei Jahre infolge Gewinne vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen verzeichnen. Zudem wurden Index-Mitglieder ab März dieses Jahres, zur Veröffentlichung testierter Geschäftsberichte und Quartalsmitteilungen verpflichtet. Während in den vergangenen Jahren der zuständige Arbeitskreis die Zusammenstellung im Dax nur einmal jährlich unter die Lupe nahm, soll nun die Zusammensetzung des Dax zwei Mal pro Jahr überprüft werden, jeweils im März und September.



Die wohl größte Änderung ereignete sich am 20. September 2021. Bereits seit vergangenem Herbst steht fest, dass der wichtigste deutsche Aktienindex auf 40 Werte aufgestockt wird. Nun wurden am 04. September bereits die Namen der neuen Dax-Aufsteiger bekannt gegeben.



Diese Unternehmen rücken in die erste deutsche Börsenliga auf:



- der deutsch-französische Flugzeughersteller Airbus



- das Mode-Versandunternehmen Zalando



- das Medizintechnik-Unternehmen Siemens Healthineers



- der Kochboxen-Anbieter HelloFresh



- der Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise



- der Pharmazulieferer Sartorius



- der Fahrzeughändler Porsche Automobil Holding



- der Chemikalienhändler Brenntag



- der Sportartikelhersteller Puma



- das Diagnostikunternehmen Qiagen



Laut Experten soll die Dax-Erweiterung auf 40 Werte ein klares Signal nach außen, für einen sichtbaren Neuanfang des deutschen Leitindex sein. Des Weiteren wurde der Dax lange Zeit von Branchen wie der Chemie-, Energie-, Autoindustrie- und Finanzdienstleistungsbranche dominiert. Künftig gewinnt beim Blick auf die Branchen der Gesundheitssektor mehr an Bedeutung und weniger die verarbeitende Industrie.



Autor: Cathleen Wieland

AIRBUS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de