Der MDax verkleinert sich: zehn neue Unternehmen steigen in die erste deutsche Börsenliga auf und lassen den MDax schrumpfen. Doch auch der MDax erhält eine Frischzellenkur.



Bereits im Herbst letzten Jahres wurde beschlossen, den Dax um gleich zehn neue Aktien zu erweitern. Nun wurden am 04. September 2021 die Namen der neuen Dax-Aufsteiger bekannt gegeben. Unternehmen wie Zalando, HelloFresh und Siemens Healthineers reihen sich ein, neben bekannten Größen wie Allianz, Daimler und E.ON. Ein klares Signal nach außen, um den Neuanfang des deutschen Leitindex nach neuen Regeln -Stichwort: Marktkapitalisierung - zu untermauern. Künftig könnte der Gesundheitssektor mehr an Bedeutung gewinnen und weniger die klassische Industrie, die den Dax lange Zeit dominierte.



Doch mit der Aufstockung von 30 auf 40 Werte im Dax, verkleinert sich der MDax von 60 auf 50 Werte. Das ist nicht ungewöhnlich. Der MDax der Nebenwerte wurde - anders als der Dax - bereits mehrfach umgebaut. So sind jetzt unter den 50 MDax-Werten seit dem 20. September 2021 neue Firmierungen zu finden:



- Sendemasten-Betreiber Vantage Towers



- Finanzdienstleister Hypoport



- Online-Händler für Haustierbedarf Zooplus



- Recyclingspezialist Befesa



- Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich



Die MDax-Plätze räumten dafür der Baukonzern Hochtief, der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex sowie Encavis, Shop-Apotheke Europe und der Antikörperspezialist Morphosys. Für diese Werte geht's ab in SDax. Ob diese erneute Verkleinerung der Performance des MDax schadet, bleibt diskutabel. Langfristig hat sich der Dax der Nebenwerte immer wieder berappelt.



Autor: Cathleen Wieland

ZOOPLUS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de