Der Sektor der privaten Sicherheitsdienste in Deutschland wächst. Der Umsatz der Branche hat sich in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt. Starke Wachstumszahlen legt auch SDM vor - und dass, obwohl ein Highlight im Geschäftsjahr der Münchner ausgefallen war. Am Montag bestätigte das Unternehmen seine Börsenpläne.Noch in diesem Jahr soll der Sprung aufs Parkett erfolgen. Spätestens seit sich die SDM Sicherheitsdienste im Mai auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz präsentiert hatten, gab es Gerüchte ...

