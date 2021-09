In einer Mail an Mitarbeiter:innen kündigt der Tesla-Chef massive Mehrarbeit an. Das liegt an dem eigenwilligen Logistiksystem Teslas. Die Gigafactory Berlin soll Abhilfe schaffen. Die "intensivste Auslieferungswoche aller Zeiten" kündigte Elon Musk in einer Nachricht an Beschäftigte von Tesla an. Er dankte ihnen zugleich für den "Hardcore-Lieferschub". Der Hintergrund liegt in einem eigenwilligen Vertriebssystem des E-Auto-Pioniers, durch das er immer zum Quartalsende massive Auslieferungen vornimmt. Über die Mail und die Vertriebsstrategie berichtete nun Electrek. ...

