Geoffroy de Mendez, Analyst bei der Bank of America, hat die Aktie von Zalando von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 140 auf 110 Euro gesenkt. Damit hat de Mendez die Talfahrt von Europas größtem Onlinemodehändler an der Börse weiter beschleunigt. Diese Unterstützung muss jetzt halten.Mit Zalando ist an der Börse weiterhin keinen Staat zu machen. Seit dem Rekordhoch im Juli bei 105,90 Euro hat das Berliner Unternehmen 22 Prozent an Börsenwert verloren.Der Dip unter die 200-Tage-Linie ...

