DJ Merck erzielt Studienerfolg mit Keytruda bei Leberkrebs

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat in einer Phase-3-Studie zur Untersuchung von Keytruda bei asiatischen Patienten mit fortgeschrittenem hepatozellulärem Karzinom, einer Form von Leberkrebs, ihr primäres Ziel des Gesamtüberlebens erreicht. Das hepatozelluläre Karzinom ist die häufigste Form von primärem Leberkrebs, der weltweit am sechsthäufigsten diagnostizierten Krebsart. In der Studie Keynote-394 wurden Patienten untersucht, die zuvor mit Sorafenib behandelt worden waren, wie Merck &Co mitteilte.

Die Studie ergab, dass die Behandlung mit Keytruda plus beste unterstützende Pflege zu einer statistisch signifikanten Verbesserung des Gesamtüberlebens im Vergleich zu Placebo plus beste unterstützende Pflege führte. Auch die wichtigsten sekundären Endpunkte der Studie, das progressionsfreie Überleben und die objektive Ansprechrate, wurden erreicht, wobei Keytruda im Vergleich zu Placebo statistisch signifikante Verbesserungen erzielte.

September 27, 2021 08:03 ET (12:03 GMT)

