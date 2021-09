Die zur Deutschen Post gehörende DHL hat angekündigt, die Preise für Pakete, die Geschäftskunden verschicken, zu erhöhen. Warum das auch unsere Online-Einkäufe teurer machen könnte. Zum 1. Januar 2022 hat die zur Deutschen Post gehörende DHL angekündigt, die Paketpreise für Geschäftskunden zu erhöhen. Das Unternehmen begründet das mit steigenden Transport- und Personalkosten. Darüber hinaus, so erklärt DHL, investiere man massiv in den Ausbau von Infrastruktur und stütze so das Wachstum der Geschäftskunden. Das Unternehmen will so sicherstellen, die steigenden Paketmengen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...