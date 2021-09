Neue Aufgabe für Magdalena Rogl bei Microsoft: Die bisherige Head of Digital Channels verlässt zum 1. Oktober den Kommunikationsbereich in Richtung HR. Die 36-Jährige gilt als Prototyp des Corporate Influencers. Diversität und Inklusion liegen Magdalena Rogl seit jeher am Herzen, in den vergangenen Jahren engagierte sie sich sehr stark in diesen Bereichen. Ab 1. Oktober kann sie das auch hauptberuflich tun. Rogl wird bei Microsoft zur Project Lead für Diversity & Inclusion im deutschsprachigen Raum. Sie verlässt damit auch den Kommunikationsbereich des Unternehmens für das sie seit mehr als fünf ...

