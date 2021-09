Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Dow Jones ging vor dem Wochenende mit einem minimalen Plus von 0,1 Prozent aus dem Handel. Ein Grund für die zögerliche Haltung der Anleger könnten die kritischen Äußerungen der chinesischen Zentralbank im Bezug auf Kryptowährungen gewesen sein. Bei den Einzelthemen geht es heute um McDonald's, Amazon, Bed Bath & Beyond, Toast, anstehende IPOs und Nintendo. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.