Facebook investiert derzeit sehr viel in den Zukunftsmarkt Virtual und Augmented Reality. CEO Zuckerberg will sein Unternehmen sogar zu einem Metaversum formen. Also künstlich geschaffene Online-Welt, in welcher die User gewöhnlichen Tätigkeiten nachgehen können. Das alles wird künftig nur mit smarten AR-Brillen möglich. Eine davon hat Facebook zusammen mit dem Brillenhersteller Ray-Ban Anfang September vorgestellt.Dabei handelt es sich um die Datenbrille Ray-Ban Stories, mit der man Videos drehen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...