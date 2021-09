DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 28. September (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q, Lippstadt *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Oktober PROGNOSE: -1,9 Punkte zuvor: -1,2 Punkte 08:00 DE/Frühindikator zum Umsatz der gewerblichen Wirtschaft August *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen September PROGNOSE: 100 zuvor: 99 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:30 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), Diskussion zum Thema "The German Federal Election and its implications for Europe", Berlin *** 14:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung des Geldpolitischen Forums der EZB *** 14:00 DE/Covestro AG, Investorenkonferenz (virtuell) 14:00 FR/Totalenergies SE, Investor Day zu Strategie und Ausblick 14:30 AT/Opec, Veröffentlichung des World Oil Outlook 2021 *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens September PROGNOSE: 115,3 zuvor: 113,8 *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell und Finanzministerin Yellen, Aussagen zum Cares-Gesetz vor dem Senatsausschuss für Bank- und Wohnungswesen sowie städtische Angelegenheiten, Washington 19:40 US/Fed, Rede (virtuell) von Fed-Gouverneurin Bowman (stimmberechtigt im FOMC) bei der Community Banking Research Conference 21:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2021 stimmberechtigt im FOMC) bei der Mid-Sized Bank Coalition of America 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/About You Holding AG, Trading Update 2Q, Hamburg ===

September 27, 2021

