Intuitive Surgical - sind die Bullen stark genug, um diese Hürde zu überwinden?

Rückblick: Intuitive Surgical ist ein US-amerikanisches Medizintechnikunternehmen und gehört zu den führenden Anbietern von Robotersystemen, die innerhalb der minimal invasiven Chirurgie eingesetzt werden. Die Aktie wurde im Zuge der Corona-Pandemie abgestraft, da Operationen verschoben werden mussten. In den letzten Monaten lief das Papier dann aber bilderbuchartig über dem EMA-20 nach oben.

Meinung: Das Kernprodukt von Intuitiv, das "da Vinci-System", ermöglicht Ärzten selbst schwierige Eingriffe und Operationen im Thoraxbereich oder am Herzen bei nur geringer Inzision noch präziser durchzuführen. Das System besteht aus einer Operationskonsole, einem hochauflösenden Bildschirmsystem mit 3D-Virtualisierung sowie patentierten Instrumenten. Wenn die Covid-Hospitalisierungen nicht zu stark ansteigen, sollten die Produkte des Roboteroperationssystem-Herstellers weiter gefragt sein. Die Aktie machte am 10.09. einen starken Rücksetzer. In Folge wurde auch der EMA-50 getestet. Wenn das Intuitive-Papier die 50%-Marke der großen roten Abverkaufskerze wieder zurückerobern kann, klart sich das Chartbild wieder auf. Nun müssen die Bullen zeigen, dass sie diese Hürde auch nehmen können.

Chart vom 24.09.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 1045.94 USD



Setup: Wenn die Aktie den Breakout schafft, könnte der Aufbau einer Long-Position aussichtsreich sein. Der Stopp-Loss ließe sich nach der Tradeeröffnung unter den letzten Tiefpunkt, unter den EMA-50 setzen.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in ISRG



