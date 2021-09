Eine neue Umfrage zeigt, dass die massive Ausweitung der Homeoffice-Nutzung Unternehmen weltweit schwere Lücken in der IT-Sicherheit zugefügt hat. 92 Prozent aller Befragten erlitten mindestens einen Malware-Angriff. "Außerhalb der Grenzen: Die Zukunft der Cybersicherheit in der neuen Arbeitswelt" ist der Titel einer Studie, die die Marktforscher von Forrester im Auftrag der Sicherheitsexperten von Tenable durchgeführt haben. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie sich die Ausweitung der Unternehmensnetzwerke nach außen, also ins Homeoffice, auf die IT-Sicherheit ausgewirkt hat. Dabei kommt sie zu ...

