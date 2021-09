FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co nach einer erhöhten Gewinnprognose des Stahlhändlers von 12,50 auf 11,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Er habe seine Ertragsschätzungen für 2021 erhöht, die Prognosen für die darauffolgenden Jahre aber unverändert gelassen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte verwies auf die Sondersituation bei den Stahlpreisen, die sich auf einem nicht nachhaltigen Rekordniveau bewegten. In seinem Bewertungsmodell passte der Experte derweil auch die enthaltenen Risikoparameter an./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2021 / 14:45 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2021 / 14:50 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KC01000

KLOECKNER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de