Die Spitzen von CDU und CSU haben am Montag ihren Wunsch nach der Bildung einer Jamaika-Koalition betont. Man strebe Gespräche mit Grünen und FDP darüber in den nächsten Tagen an, sagte CDU-Chef Armin Laschet einen Tag nach der historischen Wahlschlappe der Union. Laschets Worten zufolge will die Union eine solche Koalition als "Zukunftsbündnis"...

