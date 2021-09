Der September macht seinem Ruf als schlechter Börsenmonat alle Ehre. Bislang hat der Nasdaq in diesem September drei Prozent verloren. Am Montag startet der Index mit einem Minus von einem Prozent in den Handelstag, nachdem die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit Juli geklettert ist.In Kürze mehr.

