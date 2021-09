DJ PTA-AFR: MVV Energie AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß §§ 114-117 WpHG

Mannheim (pta027/27.09.2021/15:38) - MVV Energie AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Konzern-Jahresfinanzbericht 2022 Berichtszeitraum: 01.10.2021 - 30.09.2022 Internet-Veröffentlichung: https://www.mvv.de/de/investoren Veröffentlichungsdatum: 14.12.2022

Bericht: Konzern-Halbjahresbericht 2022 Berichtszeitraum: 01.10.2021 - 31.03.2022 Internet-Veröffentlichung: https://www.mvv.de/de/investoren Veröffentlichungsdatum: 13.05.2022

Aussender: MVV Energie AG

ISIN(s): DE000A0H52F5 (Aktie)

