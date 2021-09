DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: IMMOFINANZ AG / Veröffentlichung gem. § 119 Abs. 9 BörseG

IMMOFINANZ AG: Verwendung eigener Aktien Veröffentlichung gemäß § 65 Abs 1a AktG,

§ 119 Abs 9 BörseG 2018 iVm § 5 Veröffentlichungsverordnung 2018 Wie in der Adhoc-Mitteilung vom 26.08.2021 bekannt gegeben, hat der Vorstand der IMMOFINANZ AG (nachfolgend auch "Gesellschaft") beschlossen, das Recht zur vorzeitigen Pflichtwandlung der 4,00% Pflichtwandelschuldverschreibungen fällig 2023 (ISIN: AT0000A2HPN2) im Gesamtnennbetrag von EUR 120 Mio. gemäß den Emissionsbedingungen der Pflichtwandelschuldverschreibungen auszuüben. Im Zuge der vorzeitigen Pflichtwandlung sind 6.997.200 Stück IMMOFINANZ-Aktien an die Inhaber der Pflichtwandelschuldverschreibungen auszugeben. Diese Aktien werden auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 01.10.2020 gemäß § 65 Abs 1b AktG aus dem Bestand eigener Aktien der IMMOFINANZ AG am 05.10.2021 geliefert. Informationen zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 5 Abs 2 Veröffentlichungsverordnung 2018: Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung: 01.10.2020. Tag und Art der Veröffentlichung des Hauptversammlungsbeschlusses: 02.10.2020 über ein Informationsverbreitungssystem gemäß §§ 118 Abs 1 Z 9 iVm 1 Z 22 und 119 Abs 9 BörseG 2018 iVm § 2 Verbreitungs- und Meldeverordnung 2018. Voraussichtliches Datum der Verwendung (Aktienzuteilung): 05.10.2021. Aktiengattung: Inhaberaktien (ISIN AT0000A21KS2). Volumen: 6.997.200 Stück Aktien, entsprechend rund 5,68% des Grundkapitals der Gesellschaft. Höchster und niedrigster zu erzielender Gegenwert je Aktie: Nicht anwendbar. Die Aktienausgabe erfolgt aufgrund der vorzeitigen Pflichtwandlung der von der Gesellschaft begebenen Pflichtwandelschuldverschreibungen; der Wandlungspreis gemäß Emissionsbedingungen beträgt EUR 17,1472. Art und Zweck der Verwendung: Ausgabe an die Gläubiger der von der Gesellschaft begebenen Pflichtwandelschuldverschreibungen infolge vorzeitiger Pflichtwandlung durch die Gesellschaft. Auswirkungen auf Börsezulassungen der IMMOFINANZ-Aktien: Keine Hinweis gemäß § 5 Abs 4 Veröffentlichungsverordnung 2018: Die gemäß § 7 Veröffentlichungsverordnung 2018 zu veröffentlichenden Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen der Verwendung eigener Aktien sowie allfällige gemäß § 6 Veröffentlichungsverordnung 2018 zu veröffentlichende Änderungen werden auf der Internetseite der IMMOFINANZ AG unter https://immofinanz.com/de/investor-relations/aktie/ruckerwerb-verauserung-eigener-aktien veröffentlicht. Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Bettina Schragl

Head of Corporate Communications and Investor Relations

T +43 (0)1 88 090 2290

M +43 (0)699 1685 7290

communications@immofinanz.com

investor@immofinanz.com

