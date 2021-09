Berlin (ots) -Der Politikwissenschaftler Oskar Niedermayer sieht in der Entscheidung der Union für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten den Hauptgrund für den Verlust vieler Wählerstimmen. Scholz habe als Wahlgewinner die größere Legitimation zur Regierungsbildung und habe die richtigen Themen gesetzt. "Laschet stand dagegen für nichts", sagte Niedermayer der "Heilbronner Stimme".Niedermayer erklärte weiter: "Die Union ist relativ inhaltsleer geworden unter der Ägide von Angela Merkel. Die Diskussion in der Partei um programmatische Positionen hat deutlich gelitten. Heute wissen viele Menschen gar nicht mehr, wofür die Union denn eigentlich steht, in der Gesellschaftspolitik oder der Wirtschaftspolitik. Auch muss man sehr deutlich sagen: Das war der falsche Kandidat, der angetreten ist." Er fügte hinzu: "Es ist eindeutig, dass die CDU wegen Laschet viele Wähler verloren hat."Der Politikwissenschaftler betonte: "Laschet darf sich natürlich um eine Regierungsbildung mit ihm als Kanzler bemühen. Letztlich kommt es darauf an, wer die Mehrheit der Abgeordneten hinter sich bringen kann. Aber die Mehrheit der Bevölkerung wäre wohl nicht damit einverstanden, wenn der klare Wahlverlierer nun Kanzler werden würde. Die Union hat mit ihrem Kandidaten dramatische Verluste erfahren, die SPD hat deutlich zugelegt und liegt auf Platz 1. Scholz ist der Wahlgewinner und hat eine größere Legitimation zur Regierungsbildung."Niedermayer sagte weiter: "Die SPD hat sehr viel richtig gemacht. Die Kampagne war von Beginn an sehr stark personalisiert. Scholz hat von Anfang an auch den Markenkern der SPD transportiert, nämlich soziale Gerechtigkeit. Der Ruf von Scholz nach mehr Respekt kam bei den Menschen an, auch die Themen Mindestlohn oder Renten hat er sehr gut besetzt. Laschet stand dagegen für nichts."Das komplette Interview im Wortlaut: https://www.stimme.de/bundestagswahl2021/uebersicht/politologe-niedermayer-laschet-war-der-falsche-kandidat;art143937,4537035Pressekontakt:Heilbronner StimmeHans-Jürgen DeglowChefkorrespondent / Berlinhans-juergen.deglow@stimme.deOriginal-Content von: Heilbronner Stimme, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70568/5031408