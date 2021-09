Die HelloFresh-Aktie ist in den vergangenen vier Wochen mehr als zehn Prozent zurückgekommen - trotz des jüngsten Aufstiegs in den DAX. So gab es zuletzt Analystenstimmen, die Zweifel an der Wachstumsstory des Kochboxen-Versenders zum Ausdruck gebracht haben. Auch ein aktuelles Experten-Votum drückt auf die Stimmung.Nach der DZ Bank, die vor rund einer Woche, ihre "Halten"-Empfehlung bestätigte, hat JPMorgan das Kursziel für HelloFresh von 85 auf 82 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...