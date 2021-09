Düsseldorf (ots) -- Die weltweite Bedeutung von Mobilfunk führt zu einem neuen Schub an Innovationen der nächsten Generation, um den akuten Herausforderungen unseres Planeten zu begegnen.- Ericsson befasst sich im Rahmen seines neuen Unternehmenszwecks und der Vision mit seiner Rolle bei diesen Entwicklungen und beschreibt die positiven Auswirkungen grenzenloser Vernetzung auf Menschen, Unternehmen und die Welt.- Ericsson veröffentlicht Inhalte zur Zukunft der grenzenlosen Vernetzung in Print sowie in digitalen Medien.Weltweit vollzieht sich ein grundlegender Technologiewandel. Ericsson (NASDAQ: ERIC) prognostiziert bis zum Jahr 2026 3,5 Milliarden 5G-Nutzer*Innen und eine Netzabdeckung von 60 Prozent der Weltbevölkerung. Dieser technologische Wandel wird eine völlig neue Innovationswelle auslösen, um einige der dringendsten Probleme unserer Welt zu begegnen.In diesem Kontext stellt Ericsson heute seinen neuen Unternehmenszweck und seine Vision zu den Möglichkeiten der grenzenlosen Vernetzung vor:- Unser Unternehmenszweck: Verbindungen schaffen, die das Unvorstellbare möglich machen- Unsere Vision: eine Welt, in der grenzenlose Vernetzung das Leben verbessert, die Wirtschaft neu definiert und eine nachhaltige Zukunft ermöglicht"Seit fast 150 Jahren hat unsere Technologie nahezu jeden Bereich der Gesellschaft verändert", so Börje Ekholm, Präsident und CEO von Ericsson. "Die von Ericsson errichteten Netze haben bereits Milliarden von Menschen miteinander verbunden, künftig werden sie nahezu jeden und alles miteinander vernetzen. Die Ära der hypervernetzten Welt wird dazu beitragen, große globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die digitale Integration zu bewältigen."Ekholm weiter: "Unser neuer Unternehmenszweck und unsere Vision haben ihr Fundament in den Unternehmenswerten Respekt, Professionalität, Beharrlichkeit und Integrität. Wir setzen weiterhin auf die Förderung einer Kultur der Integrität, indem wir unsere Werte in sämtliche Arbeitsabläufe einbinden. Diese wichtige Aufgabe setzen wir fort und wir verpflichten uns, in unserer Beziehung zu unseren Mitarbeiter*Innen, Kund*Innen und Stakeholdern für mehr Verantwortlichkeit, Vertrauen und Respekt zu sorgen und gleichzeitig den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens in der Zukunft zu sichern."Vernetzung als positive Kraft in der GesellschaftDie Vernetzung von Milliarden von Menschen hat zahllose soziale und wirtschaftliche Vorteile mit sich gebracht. Untersuchungen von Ericsson zeigen zum Beispiel, dass digitale Technologien bis 2030 die Kohlenstoffemissionen in einer Vielzahl von Branchen um 15 Prozent senken können.Mit Blick auf die Zukunft stellt sich Ericsson eine Welt vor, in der die grenzenlose Vernetzung das Leben der Menschen verbessert, die Wirtschaft neu definiert und den Weg in eine nachhaltige Zukunft ebnet."Unsere Vision beschreibt eine Zukunft, die wir für Menschen, Unternehmen und unsere Welt mitgestalten können", so Stella Medlicott, SVP und Head of Group Function Marketing and Corporate Relations bei Ericsson. "Vernetzung ist der Schlüssel, mit dem Einflüsse des Menschen auf seine Umwelt verringert und digitale Unterschiede überwunden werden können. Darüber hinaus sehen wir auch das Potenzial für unsere Technologie, weitere Teile der Gesellschaft zu erreichen und damit wirklich Bewegendes anzustoßen."In diesem Zusammenhang stellt Ericsson heute sein neues Markenbild sowie eine Reihe von Zukunftsszenarien der hypervernetzten Welt vor:- Neue Formen des Lernens (https://www.ericsson.com/de/about-us/new-world-of-possibilities/unlimited-learning-from-anywhere) - die Vernetzung aller Lerneinrichtungen und aller Lernenden ermöglicht neue Formen des Lernens. Künftige Arbeitskräfte werden beim lebenslangen Lernen und im Rahmen der Weiterbildung immer stärker auf digitale Technologien angewiesen sein. Mobilfunk wird, unabhängig vom Standort, eine qualitativ hochwertige Bildung in jeder Lerneinrichtung sicherstellen.- Wirtschaft neu definieren (https://www.ericsson.com/de/about-us/new-world-of-possibilities/redefining-business) - durch geringere Risiken und kürzere Markteinführungszeiten sowie der Schaffung enormer Effizienzgewinne und Chancen für die gesamte Wertschöpfungskette. Grenzenlose Vernetzung mit Echtzeitdaten, die sofort in Design- und Fertigungsprozesse einfließen, werden komplette Geschäftsmodelle umgestalten.- Neue Möglichkeiten für die Unterhaltung (https://www.ericsson.com/de/about-us/new-world-of-possibilities/experience-new-dimensions) - durch ein "Internet der Sinne", das virtuelle und reale Welten miteinander verbindet. So werden zum Beispiel Live-Daten eines Spiels vor den eigenen Augen sichtbar sowie der Klang, das Gefühl und der Geruch der Live-Action komfortabel vom Sofa aus erlebbar.- Bewältigung der Klimakrise (https://www.ericsson.com/de/about-us/new-world-of-possibilities/pioneering-a-sustainable-future) - durch den Einsatz von Technologien wie 5G, KI und IoT, um die Dekarbonisierung voranzutreiben, internationale Umweltziele zu erreichen und die globale Erwärmung auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.Voraussetzung für sämtliche Szenarien ist eine zuverlässige, sichere und qualitativ hochwertige Mobilfunkinfrastruktur. Die 5G-Plattform, die derzeit weltweit errichtet wird, ist ein grundlegender erster Schritt, um eine zukünftige digitale Gesellschaft zu schaffen.Im Jahr 2020 hat Ericsson den finanziellen Turnaround erfolgreich abgeschlossen, seine Finanzziele erreicht und eine führende Position im 5G-Bereich eingenommen. Seitdem hat das Unternehmen seine fokussierte Geschäftsstrategie mit zusätzlichen Wachstumszielen bekräftigt, sowohl im Kerngeschäft als auch im Geschäft rund um private Mobilfunknetze und Campuslösungen. Die Vision des Unternehmens untermauert diese strategische Reise und stärkt Ericssons Position als Technologieführer.Nehmen Sie teil an der ImaginePossible-Diskussion über die Möglichkeiten der grenzenlosen Vernetzung, indem Sie uns hier (https://www.ericsson.com/en/about-us/new-world-of-possibilities) besuchen und uns folgen:https://twitter.com/ericssonhttps://www.facebook.com/ericssonhttps://www.linkedin.com/company/ericssonÜber EricssonEricsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale in Stockholm, Schweden. Kerngeschäft ist das Ausrüsten von Mobilfunknetzen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst die Geschäftsbereiche Networks, Digital Services, Managed Services und Emerging Business. Die Innovationsinvestitionen von Ericsson haben den Nutzen des Mobilfunks für Milliarden Menschen weltweit nutzbar gemacht. Das Unternehmen hilft seinen Kunden dabei, die Digitalisierung voranzutreiben, die Effizienz zu steigern und neue Einnahmequellen zu erschließen.Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 101.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180 Ländern zusammen. 2020 erwirtschaftete Ericsson einen Nettoumsatz von 232,4 Milliarden SEK. Ericsson ist an der NASDAQ in Stockholm und New York gelistet.Aktuell hält Ericsson 146 kommerzielle Vereinbarungen und Verträge mit Mobilfunknetzbetreibern weltweit. Darüber hinaus ist Ericsson an einem Großteil aller kommerziell eingeführten 5G-Livenetze beteiligt. Zu den 97 durch Ericsson unterstützten 5G-Livenetzen weltweit zählen unter anderem auch Netze in Deutschland und der Schweiz. www.ericsson.com/5GIn Deutschland beschäftigt Ericsson rund 2.700 Mitarbeiter an 12 Standorten - darunter rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist Düsseldorf.