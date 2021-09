Der Zinnpreis hat am Freitag ein Rekordhoch erreicht, nachdem die Bestände in den Lagerhäusern der London Metal Exchange erneut sanken und es weiterhin Probleme mit dem Angebot gibt. So kostete Zinn am Freitag an der LME zwischenzeitlich 36.770 USD, währen der Zinnkontrakt für Oktober an der Shanghai Futures Exchange um bis zu 4,8% auf 287.960 Yuan oder 44.576,54 USD pro Tonne sprang. Der jüngste Preisanstieg ist darauf ...

