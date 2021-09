Zwölf junge Unternehmerinnen und Unternehmer haben das Finale des Jungmakler Awards 2021 erreicht. Beim BundesCasting am 29.09.2021 stellen sie sich erstmals persönlich der Jury aus hochrangigen Branchenvertretern. Welche Kandidaten den Wettbewerb für sich entscheiden konnten, wird am 28.10.2021 auf dem DKM Forum hybrid enthüllt werden. Der Jungmakler Award 2021 tritt in die entscheidende Phase ein. Am 29.09.2021 stellen sich die Finalteilnehmer beim BundesCasting einer hochkarätigen Jury von Branchenvertretern. ...

