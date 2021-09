Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Luthansa. Auch im Vorstand der Lufthansa dürfte der gestrige Wahlabend mit Spannung verfolgt worden sein. Es ging schließlich darum, wer zukünftig die Geschicke des Bundes - und damit des größten Anteilseigners - lenken wird. Für die Aktionäre stehen weiter wichtige Termine an. Bei den Verkäufen steht BioNTech im Fokus. Die Aktie befindet sich nach der massiven Rallye der zurückliegenden Monate weiter auf Konsolidierungskurs. Am Freitag ging das Papier mit deutlichen Verlusten aus dem US-Handel. Die jüngsten positiven News konnten nur wenig neuen Schwung verleihen. Dabei ist die Pipeline von BioNTech prall gefüllt.